UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, EURO 2024 F Grubu'nda mücadele edeceğimiz Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlunu karşılaştırıldı. "Hangisi daha büyük etki yaratacak Kerem mi, Ronaldo mu?" şeklindeki paylaşım futbolseverlerin ilgisini çekti. A Milli Futbol Takımımız, bu turnuvada Portekiz ve Çekya ile aynı grupta yer alacak.

UEFA'dan Ronaldo ve Kerem Aktürkoğlu karşılaştırması: Kim daha etkili olacak?

Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından UEFA EURO 2024 hesabı, F Grubu için, "Hangisi daha büyük etkiyi yaratacak Kerem mi, Ronaldo mu?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile birlikte mücadele edecek. Almanya'da çekilen grup kuralarının ardından EURO 2024'ten F Grubu için bir paylaşım geldi.

KEREM Mİ? RONALDO MU?

EURO 2024 sosyal medya hesabı, Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu için, "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Özellikle Türk futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.