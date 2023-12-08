Portekiz'in Porto kentinde Çin yapımı metro treni hizmete girdi

Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk Çin yapımı metro treni, Portekiz'in Porto kentinde ticari faaliyete başladı. Metro treni, halkın konforlu ve güvenli seyahat beklentilerini karşılamakta ve Porto'nun metro ağının verimliliğini artırmaktadır.

ÇEKİM TARİHİ: 6 Aralık 2023

Metro treninin çeşitli görüntüleri

Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk Çin yapımı metro treni Çarşamba günü Portekiz'in Porto kentinde ticari faaliyete başladı.

Portekiz Çevre ve İklim Eylemi Bakanı Duarte Cordeiro yeni hizmete giren metro treninin, halkın konforlu ve güvenli seyahat beklentilerini karşıladığını ve Porto'nun metro ağının verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Çinli CRRC Tangshan şirketi tarafından üretilen metro treni, 2020 yılının başlarında Porto Metro ile başlatılan ve 18 tren setinin üretimi ve beş yıllık bakım hizmeti anlaşmasıyla sonuçlanan bir işbirliği projesi olma özelliğini taşıyor.

Resmi olarak 2021'de üretilmeye başlanan ilk tren, 2022'nin sonunda Porto'ya ulaştı.

Portekiz'in en büyük ikinci şehri Porto'da bulunan 6 metro hattı ve 80'den fazla istasyon, 67 kilometrelik bir mesafeyi kapsayarak hem Porto'ya hem de banliyö bölgelerine hizmet veriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Porto'dan bildiriyor. (XHTV)