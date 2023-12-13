Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getirdi. Portekiz Futbol Federasyonu, TFF'ye mektup yollayarak Türk hakemlerine Portekiz maçlarında görevlendirmeye hazır olduklarını iletti.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Olayın Türkiye'nin gündemine otururken dünyada da büyük ses getirdi.

PORTEKİZ'DEN TÜRK HAKEMLERE ÇAĞRI

Portekiz Futbol Federasyonu, Meler'e yapılan saldırının ardından Türk hakemlerine çağrıda bulunarak kendi liglerindeki maçlarda görev vermeye hazır olduklarını belitti.

"LİGİMİZDE GÖREV VERMEYE HAZIRIZ"

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıdan sonra hem destek, hem de rekabeti korumak amacıyla Türk hakemlerine ligimizde görev vermeye hazırız" ifadeleri yer aldı.