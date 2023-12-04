Bayraklı Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sürdürülebilir Tüketim için Avrupa Birliği Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Yeşil bir gelecek hedefiyle çevre temizliği, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Portekiz İsmat Üniversitesi ve Portekiz'in Portimao Belediyesi ile 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' isimli Avrupa Birliği Projesi'ni hayata geçiriyor.

Yeşil bir gelecek hedefiyle çevre temizliği, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Portekiz İsmat Üniversitesi ve Portekiz'in Portimao Belediyesi ile "Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' isimli Avrupa Birliği Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile Bayraklı'nın iklim uyum eylem planının hazırlanması, iklim değişikliği ve kalkınma konusunda da yerel stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Bayraklı Belediyesi, Portekiz'in Portimao Belediyesi, Portekiz'in İsmat Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Avrupa Birliği destekli "Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme" projesinin tanıtım toplantısı Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Havuz Tesisleri'nde yapıldı. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal'ın yanı sıra Portimao Belediyesi Meclis Başkanı Dr Jose Cardozo, Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Onur Mengi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, meclis üyeleri ve proje ortağı üniversitelerin, kurumların temsilcileri katıldı. Etkinlikte proje ile ilgili sunumlar yapıldı.

12 ay sürecek

Avrupa kentleri arasındaki diyalogların geliştirilmesi ve Bayraklı'nın gelecekte daha yeşil bir kent olması hedefini içeren Avrupa Birliği Projesi kapsamında Portekiz-Portimo Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazanan Bayraklı Belediyesi, ilçenin yarınları için harekete geçti. 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' adlı proje ile belediyeler kardeş şehir olacak; iki belediye arasındaki iyi uygulamalar paylaşılacak ve diyaloglar geliştirilecek. 12 ay boyunca sürecek program çerçevesinde doğa, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma planları gibi yeşil gelecek, doğa ve çevre temalı projelerde ortak çalışılacak. Bayraklı'nın iklim uyum eylem planı hazırlanması, iklim değişikliği ve kalkınma konusunda da yerel stratejiler geliştirilecek.

AB finanse ediyor

Tamamı AB tarafından finanse edilecek hibe programına Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi'nden de 100 öğrenci ve ailesi destek verecek. Bayraklı Belediyesi, yeşil mutabakat, iklim uyum planı ve iklim çalışmalarında proje izleme ve değerlendirme yapacak. Lojistik sağlama, eğitim seminerleri organize etme gibi konularda da projeye katkı sağlanacak. İki ülke arasında diyalogların geliştirilmesinin hedeflendiği projede küresel ısınma, iklim krizi konularında farkındalık oluşturulacak.

Heyecan verici yolculuk

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yeşil bir gelecek için heyecan verici bir projenin başlangıcını yaptık. Proje, kültürlerarası dayanışma ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. İklim değişikliği ile mücadelede önemli. Bu projede amaç yerel aktörler, akademisyenler ve eğitimciler arasında iş birliklerini güçlendirmek. Tüketim alışkanlıklarını gözlemleyeceğiz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ardından kardeş belediye protokolü imzalayacağız. Geleceğe yönelik umut dolu bir adımda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu paylaşan, yeşil bir gelecek için bu heyecan verici yolculukta yanımızda olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Portimao Belediyesi Meclis Başkanı Dr Jose Cardozo, "Bizim için küçük ama gelecek için büyük bir adım atmaktan büyük onur duyuyoruz. Portekiz ve Türkiye'yi bir araya getirerek, ortak hedeflerimiz için 12 ay boyunca birlikte çalışacağız. Bireysel ve toplumsal farkındalığımızı değiştirmeli ve dünya üzerinde hayatı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeşil kuşaklar oluşturmalıyız" dedi.

Bilimsel çalışmalar geleceğe ışık tutacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, "Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda akademik çevrelerle birlikte yerel yönetimlerin kültürler arası iş birliği çok önemli. İklim değişikliği ile mücadelede yeşil alanların artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, geri dönüşümün teşviki ve bio malzeme kullanımları kentlerin iklim değişikliği ile başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bu konuda akademik veriler ışığında yapılacak bilimsel çalışmalar sürdürülebilir kentler oluşturmada çok önemli yer tutmaktadır. Biz de Ekonomi Üniversitesi olarak bu projede yer almaktan dolayı onur duyuyoruz" dedi. - İZMİR