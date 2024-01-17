Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

İSTANBUL, -

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Ivan Momirov, Michele Brunelli

GALATASARAY HDI SİGORTA: Mijailovic, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Ozan Ataseven)

FONTE BASTARDO AZORES: Araya Lahoz, Gomez, Lopez, Romero Gonzalez, Gilbert, Madruga Dutra (Massimino, da Silva Pereira, Berios Prieto, Passalent, Pombeiro)

SETLER: 21-25, 25-23, 25-16, 25-23

SÜRE: 106 dakika (25, 28, 24, 29)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımını 3-1 (21-25, 25-23, 25-16, 25-23) mağlup etti.

İlk karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Mint Vero Volley Monza (İtalya) ile Levski Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.