Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Mayıs 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:30 - Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors - Copa Sudamericana - S Sport Plus ve S Sport 2

14:00 - Belçika vs. Portekiz - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

15:30 - 1461 Trabzon vs. Ankaraspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

15:30 - Iğdırspor vs. İskenderunspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

16:30 - İspanya vs. Polonya - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi - UEFA.tv

20:00 - Bucaspor vs. Mersin İY - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

20:00 - 24 Erzincanspor vs. Menemenspor - TFF 2. Lig Play-Off - TFF Youtube

21:00 - Al Akhdoud vs. Al Nassr - Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus ve Exxen

22:00 - Atalanta vs. Marsilya - UEFA Avrupa Ligi Yarı Final - CBC Sport ve Exxen

22:00 - Bayer Leverkusen vs. Roma - UEFA Avrupa Ligi Yarı Final - TV 8 Buçuk ve Exxen

22:00 - Olympiakos vs. Aston Villa - UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final - Exxen