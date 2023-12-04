Üye Girişi
Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Rokit BMW ile 2024 Dünya Superbike Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile 2024 Dünya Superbike Şampiyonası hazırlıklarına Portekiz'de başladı. Razgatlıoğlu, BMW M 1000 RR'yi deneme fırsatı bulduğu ilk testten memnun kaldığını belirtti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Rokit BMW ile 2024 Dünya Superbike Şampiyonası hazırlıklarına Portekiz'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi Portekiz'de BMW M 1000 RR'yi deneme fırsatı bulan 2021 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ilk testten çok memnun kaldığını belirterek, motorun gücü, frenlemesi, dönüşü ve hissiyatını anlattı.

Başlangıçta ilk sürüşü bugün yapması planlanan ancak öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle testi bir gün öne çekilen Toprak Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sonunda BMW ile ilk teste çıktım, çok olumlu geçti. Sert frenlemeyi seviyorum ama motor freni çok işe yaradı. Takım içinde ise herkes çok iyi ve yardımcı olmak istiyor. Bu yüzden çok mutluyum. İlk günü sadece 11 tur ile bitirdik ama bir his sahibi olmak için önemliydi. İlk sürüş çok güzel ve olumluydu. Her turda geliştiğim ve motosikletin tarzını öğrendiğim için çok mutluyum. Kendi tarzıma ihtiyacım var ama yavaş virajlarda artık daha iyi hissediyorum. Son virajın çıkışında inanılmaz bir güç hissettim ve yokuşta hala gidiyordum. Her turda daha iyiye gidiyordum ve motosikletin çekişini anlıyordum. Gaz bağlantısı çok daha iyi. Çok mutluyum ve deneyecek birçok parçamız var."

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezon hazırlıklarına 5-6 Aralık tarihlerinde Jerez-Angel Nieto Pisti'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Motosiklet Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title