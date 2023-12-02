EURO 2024 kura çekiminin ardından

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldıkları F Grubu'nu değerlendirerek Türkiye'ye ilkleri yaşatmak istediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi, Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz maçını kazanarak bir ilki başarmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Hayırlı olsun, Portekiz, futbolda çok önemli bir ülke. Bu zamana kadar özel maçlar dışında hiç yenememişiz. Biliyorsunuz bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Yine ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak katılıyoruz. İnşallah Portekiz maçını kazanarak yine bir ilki başarırız. Maalesef hiç galip gelememişiz. 2008 yılında da biliyorsunuz Portekiz ve Çekya, bizimle aynı gruptaydı. İnşallah 2008'deki gibi veya daha ileri bir başarı gösterebiliriz. En önemlisi bizim form durumumuz ve performanslarımız." diye konuştu.

Avrupa'nın en genç takımı olduklarının altını çizen Büyükekşi, "İnşallah gençlerimiz güzel bir sezon geçirir. Biliyorsunuz son 2 maçımızda 7 eksiğimiz vardı. İnşallah sakatlarımız da turnuvaya kadar takıma katılır. Hocamız onları takip ediyor. Belki Avrupa'da oynayan yeni katılacak gençler de olabilir. Hocamız ve Hamit Altıntop onları da takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2008'den beri uluslararası bir başarısı olmadığına dikkati çeken Büyükekşi, "İnşallah bu defa önce gruptan çıkarız, daha sonra da son 16 ya da belki çeyrek final, yarı final belki daha fazlası. Bunu başarabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor, bunu çok iyi biliyoruz. İyi oyuncularımız var, genç oyuncularımız var. İyi bir hocamız var, hep beraber yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla el ele verip gönül gönüle verip, bu işi başarmak için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"

Turnuvanın Almanya'da oynanacak olmasının avantaj olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Avantajımız, turnuvanın Almanya'da yapılması. Almanya ile Berlin'de oynadığımız özel maçta 80 bin kişilik statta 72 bin kişi vardı. Herhalde 55-60 bin Türk vardı. Dortmund'da ilk iki maçımızı oynayacağız ve Dortmund'daki bu stat da 72 bin kişilik bir stat. İnşallah burada birçok Türk seyirci stadı dolduracak. Son maçımız yine Hamburg'da, yine en çok Türk'ün yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Ayrıca 3 milyon Türk yaşıyor Almanya'da, 5 milyon da Almanya'nın çevresindeki diğer ülkelerden gelecek vatandaşlarla beraber burada başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bir kez daha ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Yapmamız gereken, kendi performansımıza ve motivasyonumuza odaklanmak"

Grupta yer alacak C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) hakkında da konuşan Büyükekşi "Kazakistan ya da Yunanistan olabilir. Ancak netice itibarıyla bütün takımlar başarı göstererek zaten şampiyonaya geliyor. Yapmamız gereken kendi performansımıza ve motivasyonumuza odaklanmak. Önce önemli olan takım olabilmek, yönetim, teknik ekip ve futbolcularla hep beraber bu işi başaracağız. İnşallah moral ve motivasyonla ve çok çalışarak birlikte başaracağız. Tüm vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz ve birlikte sevinmek istiyoruz.?" diyerek sözlerini tamamladı.