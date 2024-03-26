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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 grubundaki son rakibi Gürcistan oldu

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A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son rakibi Yunanistan'ı eleyen Gürcistan oldu.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belli oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Gürcistan'ın 45. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği maçın normal süresi ve uzatma devresi golsüz eşitlikle sona erdi. Ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucu Yunanistan'a karşı 4-2 üstünlük kuran Gürcistan adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı. Böylece Türkiye'nin son rakibi de Gürcistan oldu.

Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Şampiyonası Grupları şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre İliksiz - Spor

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