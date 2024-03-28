Fiyatı dudak uçuklatıyor! Cristiano Ronaldo 87 milyon liralık yeni arabasıyla görüntülendi

Futbolculuğu kadar sahip olduğu ultra lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ronaldo 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 ile Portekiz'de görüntülendi.

SADECE 599 ADET ÜRETİLDİ

Milli takım için Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo, 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüntülendi. Portekizli yıldızın yeni aracından sadece 599 adet üretildi.