Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Cristiano Ronaldo Alana Martia Dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1935 tarihinde Portekiz'e bağlı özerk bir bölge olan Madeira takımadasının Funchal şehrinde dünyaya geldi. Peki, Ronaldo hangi takımda 2024?

RONALDO HANGİ TAKIMDA 2024?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan Portekizli futbolcudur. ,

Ronaldo, üst düzey kariyerine Sporting CP'de başladı. 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon euro (80 milyon £) değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste altı sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. Ronaldo, Real Madrid ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey, iki UEFA Süper Kupası ve üç Kulüpler Dünya Kupası kazandı. 2018'de Juventus'a ilk 100 milyon euro (88 milyon £) değerinde bir transferle imza attı; bu, bir İtalyan kulübü ve 30 yaş üstü bir oyuncu için en pahalı transfer oldu. İki Serie A şampiyonluğu, iki Supercoppa Italiana kupası ve bir Coppa Italia kazandı ve Serie A En Değerli Oyuncusu oldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan liglerini gol kralı olarak bitiren ilk futbolcu oldu. 2021'de Manchester United'a döndü ve sözleşmesi 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te Al-Nassr'a imza attı.