Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Sinan Cankurt ve milli takım altın madalyayla döndü

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde ilk altın madalyayı kazanan milli sporcu Sinan Cankurt ve milli takım, Bolu'da çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'in Guimaraes kentinde 3-7 Nisan'da düzenlenen şampiyonada, Türk spor tarihinde gençlerde ilk kez altın madalya kazanan Cankurt ve Trampolin Cimnastik Milli Takımı yurda döndü.

Milli sporcular, Karaçayır Mahallesi'ndeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastikçiler, sporcular ve aileleri tarafından karşılandı.

Yakılan meşaleler arasından geçen minibüsten inen sporculara, minik trampolin cimnastikçiler tarafından çiçek verildi.

"Bu madalya büyüklerde de Avrupa ve dünya şampiyonluklarının öncüsü"

Karşılamada konuşan Çelen, başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere çok sayıda kişinin kendisini tebrik ettiğini aktardı.

Trampolin cimnastiğin çok zor bir branş olduğunu vurgulayan Çelen, şöyle konuştu:

"Trampolin dünyada sadece 16 erkeğin ve 16 kadının olimpiyatlara gidebildiği branş. Yani artistik cimnastikte 98 kişi gidiyorken, bu branşa 30'lar, 40'larla gidilmiş olsa olimpiyata katılacak çok sporcumuz olacak. Olimpik disiplinde 2023'te Dünya Gençler Şampiyonası'nda kazandığımız madalyadan sonra bugün Avrupa gençlerde alınan altın madalya, 2028'e umutla bakmamızı sağladı. O yüzden emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tabii ki ailelerini yürekten kutluyorum."

Çelen, 81 ilde cimnastik yapıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama Bolu cimnastiğin Türkiye'deki öncü şehri. Ne mutlu ki Bolu, cimnastikte Türkiye'ye önderlik, liderlik etmiş bir şehir. Ben de buradan yetişmiş eski sporcu olarak şunu söyleyebilirim, böyle şampiyonların karşılanması Bolu'dan artık büyük şampiyonların çıkacağının da göstergesi. Atılan tohumlar bugün filizlendi. İnşallah büyüyüp ağaç olacak, artık bu süreç başladı. Bundan sonra Bolu çok daha fazla sporcuyu böyle karşılayacak inşallah. Bu madalya, büyüklerde de Avrupa ve dünya şampiyonluklarının öncüsü olduğunun sinyallerini verdi."

Milli takımda yer alan tüm sporcuları ve antrenörleri kutlayan Çelen, "Birinci olarak takım halinde finale kaldılar. Finalde yine şampiyon sporcumuzun ufak hatasıyla altın madalyayı kaçırdılar ama işte bu büyük bir ders demek ki, o yaşadığı tecrübeyle bireysel finalde altın madalyaya uzandı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelen, spor kenti Bolu'ya bundan sonra olimpiyat şampiyonunun yakışacağını dile getirdi.

Trampolin Cimnastik Milli Takım Antrenörü Caner Güzeltürk ise diğer antrenörlerle 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hayal ettiklerini anlatarak, "Oraya takım olarak gideceğiz dedik. Takım 4 kişiden oluşuyor, 3'ü Bolu'dan oldu. Bolu'dan milli takım adına yarışmayı başardık. Finalde ufak bir talihsizlik oldu. Takım olarak altın madalyayı kaçırdık ama finalde de şampiyon olacağımızı biliyorduk. Başardık. Olimpiyatın ilk kapısını 4 yıllık süreçte aralamış bulunuyoruz." diye konuştu.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Sinan Cankurt ise AA muhabirine, takım olarak kaçırdıkları 2 madalya sonrasında yollarına morallerini bozmadan devam ederek şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

Kaçırdıkları madalya sonrasında çok hırslandıklarını dile getiren Cankurt, şöyle devam etti:

"Finalde heyecanım yüksekti ama heyecanımı kontrol ederek her zaman yaptığımın daha iyisini yapmaya çalıştım. Sonuçta madalya geldi. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bu şampiyona için çok antrenman yaptık, çok çalıştık. Bu şampiyona için çok önceden hedef koymuştuk. Hedeflerimizin bir kısmına varabildik ama sonunda bir madalyayla dönmek nasip oldu. Çok mutluyuz."

Cankurt, çalışmalarını ara vermeden sürdüreceğini vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefim, önümüzdeki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya devam etmek. En sonunda da olimpiyata gidip derece almak istiyorum." dedi.

Genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazanan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğunu elde eden ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.