Portekizli Turist Müslüman Oldu

Nevşehir'de ezan sesinden etkilenen Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı Carla Martoni Mendes düzenlenen 'İhtida Merasimi' ile Müslüman oldu.

Carla Martoni Mendes, tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiği İstanbul'da camileri gezdiğini, orada ezan seslerini duyduğunu ve etkilendiğini söyledi. Ardından Nevşehir'e geldiğini, burada da aynı şekilde ezanları ve selaları duyduğunu, özellikle Müslümanların inançlarını araştırdığını, bunlardan çok etkilendiğini söyledi. Müslüman olmak istediğini belirterek Nevşehir İl Müftülüğüne müracaat edin Portekiz uyruklu Brezilya vatandaşı Carla Martoni Mendes için İhtida Merasimi düzenlendi. Merasimde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından İslam'ın temel inanç ve ibadet esasları ile ilgili bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Carla Martoni Mendes "Meryem" ismini almak istediğini söyledi. Carla Martoni Mendes'in, Müslüman olunca çok sevinçli ve çok mutlu olması, Kur'an-ı Kerimi alınca defalarca öpmesi ve bağrına basması merasimde duygu dolu anların yaşanması adına çok güzel bir tablo oluşturdu.

Merasim sonunda İl Müftü Vekili Selami Kurt, Müslüman olan Carla Martoni Mendes'i tebrik ederek, İhtida Belgesini takdim etti. Mendes'e Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu İspanyolca, Kur'an-ı Kerim Meali ile Portekizce 'İnancım, Peygamberim' adlı kitaplar ve yine Portekizce hazırlanan broşürler hediye edildi. - NEVŞEHİR