Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu
2010-2011 sezonunda teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Porto'yu şampiyon yapan Andre Villas-Boas, seçimlerde oylarının yüzde 70'inden fazlasını alarak 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa'yı geride bıraktı ve Porto'nun yeni başkanı oldu. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Villas-Boas, 2021 yılında bu yana herhangi bir takımda görev yapmamıştı.
Porto'nun eski teknik direktörlerinden Andre Villas-boas, Portekiz ekibinde 42 yıllık Pinto da Costa başkanlığına son vererek kulübün yeni başkanı oldu.
42 YILLIK BAŞKANI KOLTUĞUNDAN ETTİ
2010-2011'de teknik direktörlüğünü yaptığı Porto ile rekorlarla dolu bir sezonu şampiyontamamlayan teknik direktör Andre Villas-boas, Portekiz ekibinin yeni başkanı oldu. Porto'da gösterdiği başarılardan sonra Chelsea ve Tottenham'ı da çalıştıran Villas-Boas, Porto'da 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa'yı geçerek oyların yüzde 70'inden fazlasını aldı ve koltuğun yeni sahibi oldu.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Antrenörlük kariyerine Coimbra'nın altyapısında başlayan Andre Villas-Boas sonrasında Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'yı çalıştırmıştı.Marsilya'dan 2021'de ayrılan Portekizli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.