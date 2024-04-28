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Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu

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2010-2011 sezonunda teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Porto'yu şampiyon yapan Andre Villas-Boas, seçimlerde oylarının yüzde 70'inden fazlasını alarak 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa'yı geride bıraktı ve Porto'nun yeni başkanı oldu. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Villas-Boas, 2021 yılında bu yana herhangi bir takımda görev yapmamıştı.

Porto'nun eski teknik direktörlerinden Andre Villas-boas, Portekiz ekibinde 42 yıllık Pinto da Costa başkanlığına son vererek kulübün yeni başkanı oldu.

Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu

42 YILLIK BAŞKANI KOLTUĞUNDAN ETTİ

2010-2011'de teknik direktörlüğünü yaptığı Porto ile rekorlarla dolu bir sezonu şampiyontamamlayan teknik direktör Andre Villas-boas, Portekiz ekibinin yeni başkanı oldu. Porto'da gösterdiği başarılardan sonra Chelsea ve Tottenham'ı da çalıştıran Villas-Boas, Porto'da 42 yıldır başkanlık görevini sürdüren Pinto da Costa'yı geçerek oyların yüzde 70'inden fazlasını aldı ve koltuğun yeni sahibi oldu.

Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Coimbra'nın altyapısında başlayan Andre Villas-Boas sonrasında Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'yı çalıştırmıştı.Marsilya'dan 2021'de ayrılan Portekizli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.

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Kaynak: Haberler.com / Spor

Andre Villas-Boas Marsilya Portekiz Porto Spor Haberler

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