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İspanya Başbakanı Filistin Devletinin Tanınması İçin AB Turuna Çıkacak

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacak.

İspanya, Filistin devletinin tanınması için harekete geçiyor. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için önümüzdeki hafta Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağını bildirdi.

Alegria, Sanchez'in gündeminde mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmak olduğunu belirterek, "Gazze'deki insani felaketi durdurmak ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak siyasi bir barış sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya geçen ay Filistin devletinin tanınması için ortaklaşa çalışacaklarını açıklamışlardı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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