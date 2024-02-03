Polisle taraftarlar birbirine girdi! Famalicao-Sporting Lizbon maçı ertelendi
Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı ve birçok araç kullanılamaz hale geldi.
Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga nedeniyle ertelendi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Stadyum yakınında çıkan taraftar çatışmalarında çok sayıda kişi yaralandı. İki takımın taraftarları, stadyumun karşısındaki kafede taşlı ve şişeli kavgaya karıştı. Çevredeki birkaç araba kullanılamaz hale geldi.
TARAFTAR SORUMLUSU HASTANELİK OLDU
Famalicao Kulübü taraftar sorumlusu, taraftar kavgasında araya girmek isterken hastanelik oldu. Güvenlik güçlerinin aktardığına göre 2'si ağır toplam 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.