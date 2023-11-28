Kayserili Sporcu Yusuf Açık, Kick Boks Dünya Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Kayserili sporcu Yusuf Açık, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında +91 kiloda altın madalya kazandı. Dönüşünde çiçeklerle karşılanan Açık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayserili sporcu Yusuf Açık, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonasında +91 kiloda Dünya Şampiyonu olan Kayserili sporcu Yusuf Açık, Kayseri'ye dönüşünde çiçeklerle karşılandı. Yusuf Açık, Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, Muaythai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz, Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Faruk Hasetçi ve Fitness Antrenörü Selami Özyıldırım ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı plaket ve çiçek takdiminde bulundu. - KAYSERİ