165 köy yolu ulaşıma kapandı
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165 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:14

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin yönlendirildiğini aktaran Kurtkan, kısa sürede ulaşımın sağlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde karla kaplanan yollarda çalışma yürüttü.

165 köy yolu ulaşıma kapandı
165 köy yolu ulaşıma kapandı
165 köy yolu ulaşıma kapandı
165 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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