Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı tamamlandı.
YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneralliğe yükseltilenler
1- Selçuk Bayraktaroğlu
2- Ali Sivri
Korgeneralliğe yükseltilenler
1- Levent Ergün
2- Metin Tokel
Tümgeneralliğe yükseltilenler
1- İlkay Altındağ
2- Sebahattin Kılınç
3- Gültekin Yaralı
4- Rafet Kılıç
5- Fedai Ünsal
6- Tuncay Altuğ
7- Rasim Yaldız
8- Aydın Cihan Uzun
Tuğgeneralliğe yükseltilenler
1- İlker Görgülü
2- Erhan Akgül
3- Ender Güner
4- Erdoğan Koçoğlu
5- Tolga Genç
6- Erman Kiraz
7- Mustafa Köse
8- İlker Ertuğrul
9- Mehmet Kurugül
10- Hasan Ceylan
11- Ahmet Burak Yürüten
12- Ergün Fidan
13- Osman Pektaş
14- Ayhan Kalender
15- Mustafa Özay
16- Sinan Gökoğlan
17- Şükrü Özbakır
18- Soner Oruçoğlu
19- Şahin Yenilmez
20- Mehmet Fatih Ören
21- Erdin Kaya
22- Selçuk Kaya
23- Ercan Eroğlu
24- Eray Üngüder
25- Şenol Çetin
26- Metin Kılıç
27- Ömer Şahin Selvi
28- Mahmut Büyükcingi
29- Yusuf Diker
30- Zeynel Abidin Erginbaş
31- Erdal Sertuğ Telli
32- Birol Arslan
33- Haluk Doğan
34- Numan Yöner
35- Fatih Dağlı
36- Mehmet Ali Durmuş
37- Esat Mahmut Yılmaz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiralliğe yükseltilen
1- Kadir Yıldız
Tümamiralliğe yükseltilenler
1- Yalçın Payal
2- Hasan Özyurt
Tuğamiralliğe yüksetilenler
1- Erdinç Altıner
2- Yusuf Akyüz
3- Mevlüt Savaş Bilican
4- Fatih Sezal
5- Aziz Bakıoğlu
6- Neslim Eski
7- Niyazi Uğur
8- İbrahim Özdoğan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneralliğe yükseltilen
1- Rafet Dalkıran
Tümgeneralliğe yükseltilen
1- Orhan Gürdal
Tuğgeneralliğe yükseltilen
1- Cihangir Yay
2- Ertan Uzun
3- Selahattin Akalp
4- Vedat Öncel
5- Önder Şensöz
6- Ömer Nafiz Gülmezoğlu
7- Mehmet Ali Koç
8- Serkan Gökhan Can
9- Mustafa Sadettin Karakan
10- Adem Akyüz
11- Tahir Kahan Büyüksaraç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan