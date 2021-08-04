Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı tamamlandı.

YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltilen general, amiral ve albaylar şu isimlerden oluştu:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe yükseltilenler

1- Selçuk Bayraktaroğlu

2- Ali Sivri

Korgeneralliğe yükseltilenler

1- Levent Ergün

2- Metin Tokel

Tümgeneralliğe yükseltilenler

1- İlkay Altındağ

2- Sebahattin Kılınç

3- Gültekin Yaralı

4- Rafet Kılıç

5- Fedai Ünsal

6- Tuncay Altuğ

7- Rasim Yaldız

8- Aydın Cihan Uzun

Tuğgeneralliğe yükseltilenler

1- İlker Görgülü

2- Erhan Akgül

3- Ender Güner

4- Erdoğan Koçoğlu

5- Tolga Genç

6- Erman Kiraz

7- Mustafa Köse

8- İlker Ertuğrul

9- Mehmet Kurugül

10- Hasan Ceylan

11- Ahmet Burak Yürüten

12- Ergün Fidan

13- Osman Pektaş

14- Ayhan Kalender

15- Mustafa Özay

16- Sinan Gökoğlan

17- Şükrü Özbakır

18- Soner Oruçoğlu

19- Şahin Yenilmez

20- Mehmet Fatih Ören

21- Erdin Kaya

22- Selçuk Kaya

23- Ercan Eroğlu

24- Eray Üngüder

25- Şenol Çetin

26- Metin Kılıç

27- Ömer Şahin Selvi

28- Mahmut Büyükcingi

29- Yusuf Diker

30- Zeynel Abidin Erginbaş

31- Erdal Sertuğ Telli

32- Birol Arslan

33- Haluk Doğan

34- Numan Yöner

35- Fatih Dağlı

36- Mehmet Ali Durmuş

37- Esat Mahmut Yılmaz

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe yükseltilen

1- Kadir Yıldız

Tümamiralliğe yükseltilenler

1- Yalçın Payal

2- Hasan Özyurt

Tuğamiralliğe yüksetilenler

1- Erdinç Altıner

2- Yusuf Akyüz

3- Mevlüt Savaş Bilican

4- Fatih Sezal

5- Aziz Bakıoğlu

6- Neslim Eski

7- Niyazi Uğur

8- İbrahim Özdoğan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneralliğe yükseltilen

1- Rafet Dalkıran

Tümgeneralliğe yükseltilen

1- Orhan Gürdal

Tuğgeneralliğe yükseltilen

1- Cihangir Yay

2- Ertan Uzun

3- Selahattin Akalp

4- Vedat Öncel

5- Önder Şensöz

6- Ömer Nafiz Gülmezoğlu

7- Mehmet Ali Koç

8- Serkan Gökhan Can

9- Mustafa Sadettin Karakan

10- Adem Akyüz

11- Tahir Kahan Büyüksaraç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Son Dakika | Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
GÜNDEM / 4 Ağustos 2021
GÜNDEM / 4 Ağustos 2021

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Meral Akşener Haydar Aliyev Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:03:32. #1.16#

title