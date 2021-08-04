Yüksek Askeri Şura'da 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.