Yılmaz Morgül'den sosyal medya fenomeni Övüç'e sert tepki
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Yılmaz Morgül'den sosyal medya fenomeni Övüç'e sert tepki

Türk müziğinin güçlü seslerinden sanatçı Yılmaz Morgül, kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e ateş püskürdü.

Yılmaz Morgül'den sosyal medya fenomeni Övüç'e sert tepki
23.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:55

Türk müziğinin güçlü seslerinden sanatçı Yılmaz Morgül, kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e ateş püskürdü. Fenomene seslenip "Geri zekalı mısın" diye soran Morgül, idam cezasının da yeniden uygulanmasını istedi.

Sanatçı Yılmaz Morgül, Çanakkale'nin Geyikli beldesinde Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay ile federasyonun Genel Başkanı Abdullah Tuncay çiftinin sahibi olduğu eğlence mekanında sahne aldı. Morgül'ün hiçbir ücret almadan hayranlarına müzik ziyafeti verdiği geceden elde edilen tüm gelir down sendromlu çocuklara bağışlandı.

Konser öncesi İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Morgül'ün gündeminde, Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle yeniden tartışmaya açılan kadın cinayetleri vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Morgül, "Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemiz son yıllarda kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya şiddet noktasında adeta bir mezarlık haline gelmiştir. Siz isterseniz özel bir yasa ile bu tür suçlular için idamın yürürlüğe girmesini canı gönülden istiyorum. Çünkü caydırıcı cezalar olmazsa bu suçlar devam edecektir" dedi.

"Kadına, çocuğa, hayvanlara ve doğaya şiddet uygulayan erkekleri ben erkek olarak kabul etmiyorum" ifadesini kullanan Yılmaz Morgül, "Seviyorum öldürüyorum, sevmiyorum öldürüyorum. Evleniyorum öldürüyorum, boşanıyorum öldürüyorum. Ne oldu? Türkiye'yi kadın cinayetleri açısından kocaman bir mezarlığa çevirdiniz. Siz bu dilden anlarsınız. Hiçbirimiz sizi Türk halkı olarak ne adam yerine koyuyoruz ne erkek yerine koyuyoruz" diye konuştu.

Yaptığı açıklama ile tartışmaya sebep olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e de sert tepki gösteren Morgül, "Geri zekalı mısınız siz arkadaşlar? Kim olursanız olun adınızı asla Yılmaz Morgül'ün ağzından duyamayacaksınız. Sizi dünyaya bir kadın getirdi. Siz kadınları aşağılayıcı beyanatlar nasıl verebilirsiniz? Bunların hiçbirinin aklı başında olduğunu düşünmüyorum. Bunlar yasaklı madde bağımlısı insanlar. Bir insan yasaklı madde kullanmadan Allah'ın yarattığı bir kulu, kadını, çocuğu katledemez. Özet şu; siz insan mısınız, siz adam mısınız. Siz zavallısınız" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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