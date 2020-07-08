Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 81 ilde yaptığı çevre denetimlerinde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere toplam 112 milyon 943 bin TL ceza kesti.

Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi
08.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:11

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 81 ilde yaptığı çevre denetimlerinde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere toplam 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. En çok çevre cezası İstanbul'da kesilirken, geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki kat arttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakanlık merkez ve il müdürlüğü ekipleri beraberindeki 136 denetim aracı ile ülke genelinde sanayi tesisleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşları 7/24 denetliyor. Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 6 ayında yaptığı çevre denetimlerinde en çok cezayı atıklar alanında kesti. Bakanlık yılın ilk yarısında atık kirliliğine sebep olanlara ve mevzuata aykırı atık ithal edenlere 345 cezai işlemde 48 milyon 114 bin TL ceza kesti. Atıktan sonra en çok ceza ÇED ile ilgili alanda uygulandı. ÇED süreci başlatılmaksızın faaliyette bulunanlara, ÇED raporu hazırlamayan ve ÇED raporunda belirttiği kuralları yerine getirmeyen işletmelere 28 milyon 904 bin TL ceza kesildi. En çok cezai işlemin uygulandığı üçüncü alan ise su kirliliği oldu. Bakanlık, su kirliliğine sebep olan işletmelere 146 cezai işlem ile 13 milyon 802 bin TL para cezası kesti.

Hava kirliliğine sebep olanlara da bakanlık tolerans tanımadı. Havayı kirleten işletmelere 129 cezai işlem uygulandı, 8 milyon 816 bin TL para cezası kesildi. Gürültü kirliliğine neden olanlar da cezadan kurtulamadı. Bakanlık yetkilileri sınır değerlerini aşan işletmelere 4 milyon 337 bin TL ceza kesti. Toprağı kirletenlere 3 milyon 627 bin TL, anız yakanlara 258 bin TL ve egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara da 616 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. İzinsiz kum alımı, umumi açık yerlerde çevreyi kirletme gibi diğer konu başlıklarında da 4 milyon 465 bin TL ceza kesildi.

ÇEVRE CEZALARI GEÇEN YILA ORANLA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

6 ayda bakanlık, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam da 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. Geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki katına çıktı. Bakanlık, geçen yılın ilk 6 ayında yaptığı denetimlerde tesislere 62 milyon TL idari para cezası uygulamıştı. Bu yıl uygulanan 6 aylık çevre cezası ise 112 milyona ulaştı.

EN ÇOK ÇEVRE CEZASI İSTANBUL'DA KESİLDİ

2020 yılının ilk 6 ayında en çok ceza kesilen il ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırası ile Ankara, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ takip etti. İstanbul'da 35 milyon 436 bin, Ankara'da 18 milyon 83 bin, İzmir'de 5 milyon 15 bin, Sakarya'da 4 milyon 229 bin ve Tekirdağ'da 3 milyon 656 bin TL çevre cezası kesildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ebru Gündeş Çağla Şıkel Demet Akbağ
Spor Podolski Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:22:44. #1.14#
title