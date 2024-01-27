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56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

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Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan İ.Ö.'nün adliyeye çıkarken yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı. İ.Ö., 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yaparken gazetecilere dönerek 'Hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz' dedi.

56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö.:

"Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz"

BİLECİK - Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti. 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö., adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen 'Kara Kovan' isimli operasyon çerçevesinde İ.Ö. Bursa'da, G.O İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınarak Bilecik'e getirildi.

Şüpheli şahısların, Türkiye genelinde demir, şeker, pizza harcı gibi ürünleri yüksek kazanç sağlama vaadi ile satıyor gibi görünerek yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşı arayarak güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti ile dolandırdıkları belirtildi.

Şahısların ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları ve bu olaylarda vatandaşlardan toplamda 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırdıkları tespit edildi.

Adliye çıkarken pişkinliği pes dedirtti

1'i bayan iki şüpheliden İ. Ö. isimli şahıs adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi. Şahıslardan İ. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Dolandırıcılık Cezaevi Adliye Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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