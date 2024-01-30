Erzurum merkezli 20 ilde dolandırıcılık operasyonu

'Sibergöz-20' adıyla düzenlenen operasyonda 69 şüpheli yakalandı

ERZURUM - Erzurum merkezli 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-20" operasyonunda 69 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonu yapıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.