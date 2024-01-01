Her yıl kime çıktığı büyük merak konusu olan büyük ikramiyede bu yıl ilginç bir iddia sosyal medyayı sardı. Online biletin Kolombiya'ya çıktığı iddiasıyla sosyal medyada , Milli Piyango Kolombiya'ya mı çıktı 2024?

MİLLİ PİYANGO KOLOMBİYA'YA MI ÇIKTI 2024?

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı

Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Henüz kesin bir açıklama olmamasına rağmen sosyal medya kullanıcıları Kolombiya'dan alınan bileti tartışıyor. Bazı kullanıcılar bunu büyük bir şans olarak nitelerken kimileri de bu iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirtiyor.