Altın Artık Türk Lirası Cinsinden CoinTR'de Listeleniyor

Dünyanın en eski ve en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen "Altın", artık Türk Lirası cinsinden ve gram altın olarak Türkiye'de ilk kez CoinTR'de tarafından listeleniyor. GRAMXAUT (Tehter Gold) ile gram altına yatırım yapma ve alım-satım fırsatı CoinTR'de 4 Nisan itibari ile başladı.

Türk lirası cinsinden Gram altın GRAMXAUT (Tehter Gold) CoinTR'de alım-satıma açıldı

Dijital Geleceğin Merkezi olma mottosuyla çalışmalarını sürdüren ve ekosisteme yenilikçi yaklaşımla yaratıcı ürünler sunan CoinTR, şimdi de Türkiye'de altın yatırımcısını mutlu edecek bir listelemeye imza atıyor.

Artık gram altın alım-satımını ve yatırımını mesai saati kavramından çıkartıp 7 gün 24 saat ulaşılır hale getiriyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcılar Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını kolayca yapabilecekler.

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GRAMXAUT nedir?

Tether tarafından piyasaya sürülen bir stabil kripto para birimi olan Tether Gold (XAUt), gerçek altın teminatıyla desteklenmektedir. TG Commodities Limited tarafından sunulan bu dijital varlık, yatırımcılara altın varlıklarını dijital varlık olarak tutma ve işlem yapma imkanı sağlıyor.

Her bir Tether XAUt, Londra Good Delivery standardına uygun bir altın barındaki bir ons altını temsil eder ve bu sayede yatırımcılar, kripto para ile altın satın alıp ve altın varlıklarını kolayca yönetebilirler. Dünyada ilk kez CoinTR tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile XAUt gram ve TRY cinsinden alım satımı yapılabilir hale getirildi ve GRAMXAUT (Tehter Gold) paritesi oluşturuldu.

Kripto para piyasasında uluslararası altın fiyatına dayalı olan ve gram altının liraya oranını temsil eden GRAMXAUT (Tether Gold)/TRY'i CoinTR'de kolay ve güvenle Türk Lirası ile gram altın alım satımını işlemlerini yapabilirsiniz. Gram altın alım satımlarınızı artık 7/24 CoinTR'de yapabilirsiniz.

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Risk uyarısı: Kripto işlemlerinde önemli riskler mevcuttur. Lütfen araştırmanızı yapınız ve işlem gerçekleştirmeden önce olası risklere karşı önleminizi almış olunuz. CoinTR'nin herhangi bir işleminiz için garanti vermediğini, tazminat vb.'den sorumlu olmadığını unutmayınız.