Seçimden sonra TL'nin durumu ne olacak? Dünyaca ünlü banka, TL için ne dedi?

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkan sürpriz sonuçları konuşurken, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı. Seçimden sonra TL'nin durumu ne olacak? Dünyaca ünlü banka, TL için ne dedi? İşte ayrıntılar...

DÜNYACA ÜNLÜ BANKA, TL'NİN SEÇİM SONRASI DURUMUNA NE DEDİ?

Goldman Sachs analizcileri, Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade etti. Analistler, seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR SERMAYA GİRİŞLERİ BAŞLAYACAK"

Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesine vurgu yapılırken, mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğine dair mesajların pozitif karşılandığı ifade edildi. Banka, önümüzdeki haftalarda sermaye girişlerinin başlayacağına yönelik öngörülerde bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçim sonrası ilk açıklamasında şunları söyledi: " Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."