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Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak

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Goldman Sachs analistleri, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle Türk lirası üzerindeki baskının arttığı bir ortamda, bu pazar İstanbul'da yapılacak seçimlerin TL üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor. Kevin Daly liderliğindeki analistler, "Sonuçlara İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde itiraz edilmemesi durumunda Türk lirası için olumlu olacaktır" dedi.

İSTANBUL YARIŞI YAKINDAN İZLENİYOR

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı kritik görülüyor. CHP'den Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den Murat Kurum'un yarıştığı seçimlerin olası sonuçlarını yatırımcılar da takip ediyor. İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORLAR

Goldman analistleri seçim sonucunun mevcut para ve maliye politikalarında bir değişikliğe neden olacağını düşünmedikleri görüşünde. Analistler, seçimlerden sonra rezervler ve lira üzerindeki baskının azalmasını beklediklerini belirtti ve Merkez Bankası'nın sıkı politikayı sürdüreceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyonun beklenenden daha kötü çıkması, bu yıl dolar karşısında değerinin yüzde 9'unu kaybeden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca seçim sonrası TL'nin keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği beklentileri de döviz talebini yükseltmişti.

Seçimlerden sonra liranın keskin bir değer kaybıyla karşı karşıya kalabileceği endişelerinin arttığını belirten uzmanlar, Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı 500 baz puanlık sürpriz faiz artışının "böyle bir devalüasyonun olası olmadığına dair güçlü bir sinyal gönderdiğini" söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Goldman Sachs Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Emre Alemdar:

Hak eden hakkıni veren çalmayan çırpmayan oturduğu mevkiyi kendi hemşerilerine kendi yandaşlarına doldurmayan halkı için ili için Türkiye için çalışan başkan istiyoruz.. Çok zor günler geçiriyoruz ülke olarak son 20 yılda başımıza gelmeyen kalmadi rabbim bir taş yagdirmadi eğer bu böyle giderse oda olacak inşallah Türkiye kazanır adalet kazanır hak hukuk kazanır

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Mert Kafkas Sahin:

Kul kaderini yaşarmış. Bu ülkeyi bu hale getiren tipleri bu halk seçti gene.

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Carsambali:

Imamoglu kesin acik ara kazandi zaten..Ama 2 3 sene icinde deprem olursa ve olacak gibi,istanbul'u yine verdigi sozu tutmazsa,olenlere simdiden Allah rahmet eylesin diyorum.

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Salim:

Ünlü Banka Goldman Sachs !!! Sen Kendi Fikrini Kendine Sakla Burası Türkiye Saniyesi Saniyesine Her An Her Şey Olabilir.....

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