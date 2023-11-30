Ağrı'da Yapılan Yol Kontrolünde 1 Milyon 182 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Botox Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 182 bin Türk Lirası değerinde gümrük kaçağı 'Botox' ele geçirdi. Olayla ilgili bir İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda kaçak ilaç ele geçirilmesiyle ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında, İran uyruklu sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.
Ekipler, dorsenin yedek lastiğinin üstünde poşete sarılı 473 cam şişe içerisinde botoks ilacı ele geçirdi.
İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.