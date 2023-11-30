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Ağrı'da Yapılan Yol Kontrolünde 1 Milyon 182 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Botox Ele Geçirildi

30 Kasım 2023 12:51 Son Güncelleme: 12:53 Abone Ol

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon 182 bin Türk Lirası değerinde gümrük kaçağı 'Botox' ele geçirdi. Olayla ilgili bir İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.