Balıkesir'de Telefon Dolandırıcılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçesinde iki yaşlı vatandaşı telefon ile arayarak, telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ve Karesi ilçesinde iki yaşlı vatandaşı telefon ile arayarak, kendisini Jandarma ekibi olarak tanıtıp "cinayet ve hırsızlık olaylarına isimlerinin karıştığını, cinayet mahallindeki altınların ve paraların kendileri tarafından çalındığını, ikametlerinde bulunan altınlarda ve nakit paralarda parmak izi araştırması yapmak amacıyla adreslerine gönderecekleri görevlilere para ve altınları teslim etmelerini" söyleyerek kandırmak suretiyle iki ayrı olayda toplam 1 Milyon 300 bin Türk Lirası değerinde dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; dolandırıcılık olaylarının şüphelisi F.G., icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde yakalanarak gözaltına alındı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR