Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 22 Nisan Euro kaç lira?
22 Nisan 2024 tarihinde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri merak konusu oldu. Canlı döviz kuru araştırmaları sürerken, Euro'nun güncel kuru ve TL karşılığı hakkında bilgi arayışı da devam ediyor. Euro'nun TL karşısında rekor kırdığı bu dönemde, 1 Euro'nun kaç TL olduğu ve Euro'nun satış fiyatı yoğun ilgi görüyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri ve satış fiyatı hakkında tüm detaylar haberimizde...
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DOLAR NE KADAR?
Dolar 32,5241'den satılıyor.
EURO NE KADAR?
Euro 34,6039'dan satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 39,9810'dan satılıyor.
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