Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 22 Nisan Euro kaç lira?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5241'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6039'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 39,9810'dan satılıyor.

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