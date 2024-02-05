Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de şüpheli bir araca yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalanırken, araçtaki aramada ise 16 bin 245 TL, 18 bin 430 Euro, 50 USD olmak üzere toplam 625 bin Türk lirası değerinde para ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri edindiği istihbaratlar çerçevesinde şehir merkezinde içerisinde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüphelilerin olduğu lüks bir aracı takibe aldı.

Takibe alınan araç Edirne'de durduruldu ve içerinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, araçta yaptığı aramada ise 16 bin 245 Türk lirası, 18 bin 430 Euro, 50 USD olmak üzere toplamda 625 bin Türk lirası ele geçirdi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesi ile gözaltına alınan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen araç sürücüsü A.A. ve araçta bulunan H.A. ile E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Adliyesinde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hakimlikçe verilen kararda A.A. ve H.A. tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE