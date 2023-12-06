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Ağrı'da 63 Milyon TL Değerindeki Beyaz Altın Çalınması Olayında 5 Kişi Tutuklandı

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Ağrı'da park halindeki bir çekiciye bağlı dorse içerisinde bulunan 30 kg ağırlığındaki beyaz altın çalınması olayında, 5 kişi tutuklandı. Çalınan beyaz altının piyasa değeri ise 63 milyon 732 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Ağrı'da piyasa değeri 63 milyon 732 bin Türk lirası olan beyaz altının çalınması olayında 5 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Tır Parkı içerisinde park halindeki bir çekiciye bağlı dorse de bulunan 30 kg ağırlığında beyaz altının (Palladıum) çalınmasıyla olayı ile ilgili, şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, piyasa değeri 63 milyon 732 bin Türk Lirası olan, beyaz altın yalanladı. Meydana gelen olay ile ilgili olarak, tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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