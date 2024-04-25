Zorunlu karşılık faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası'ndan yeni karar

Zorunlu karşılık faiz oranı yükseldi mi? TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti. Peki, Zorunlu karşılık faiz oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ZORUNLU KARŞILIK FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası, zorunlu karşılık faiz oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

ZORUNLU KARŞILIKTA YENİ FAİZ ORANLARI

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlendi.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı da üst sınırı politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.