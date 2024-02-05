Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak 2024 enflasyon oranını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Türk lirası mevduata geçişi desteklemek amacıyla yeni kararlar aldı. TÜİK Ocak 2024 enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon arttı mı, yüzde kaç oldu? TÜİK Ocak 2024 enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon arttı mı, yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

TÜİK OCAK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Buna göre bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz verilecek. 31 Ocak itibariyle altın, dolar, euro cinsi hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OCAK ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.