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Bursa'da Çelik Kasa Soygunu Şüphelisi Tutuklandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eski iş yerinin çelik kasasından 1 milyon 860 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eski iş yerinin çelik kasasından 1 milyon 860 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minareliçavuş Mahallesi'nde A.T.K'ye ait plastik sanayisinde faaliyet gösteren fabrikanın kasasından 60 bin dolar, 40 bin lira ve 400 avro çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Parmak izi tespitinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce iş yerinde çalışan ve 6 ay önce ayrılan Sezer A. olduğunu belirledi.

Bu kişinin MR çektirmek için özel bir hastanede olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi 49 bin 500 dolar ve 200 avroyla gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sezer A'nın ifadesinde, çalıştığı dönemde çelik kasanın anahtarını kopyalayıp işi bıraktığını, sağlık sorunları ve kredi kartı borcu olduğu için hırsızlık yaptığını ve paranın bir bölümüyle 5 aylık kirasını ödeyip lüks cep telefonu aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Sezer A'nın iş yerine geldikten sonra tekrar çıktığı, yolda yürüdüğü ve minibüse bindiği görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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