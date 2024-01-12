Osmaniye'de Yasak Kuş Satan İş Yerine İdari Para Cezası

Osmaniye'de saka kuşu başta olmak üzere çeşitli yasak kuşları sattığı tespit edilen iş yerine 41 bin 817 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği denetimler devam ediyor. Ekiplerin ortak denetimlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yasaklı ve istilacı kuş türü olan saka, sultan papağanı, ispinoz olmak üzere 14 istilacı kuş tespit edildi.

İş yeri sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18/1 Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve Üretimi maddesine muhalefetten 41 bin 817 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Yasaklı kuşlar Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı. - OSMANİYE