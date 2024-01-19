GÜNCEL DOLAR KURU | 19 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?

Güncel dolar kuru araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından dolar ne kadar oldu araştırılmaktadır. Arama motorlarında doların kaç TL olduğu sorgulatılıyor. Peki, 19 Ocak dolar ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,1920 seviyesinden işlem görüyor.

AVRO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 32,8840'dan, sterlin/TL yatay seyirle 38,2930'dan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ KAÇ PUAN?

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,4 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini kaydederek, bu durumun varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.