Hatay Jandarma Ekipleri Uyuşturucu ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Hatay jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamaları kapsamında; uyuşturucu, aranan şahıslar ve trafik ihlalleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimler sırasında 31 adet captagon uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, adli makamlarca aranan 160 şahıs ile yoklama kaçağı olan 327 şahıs yakalandı. Kumar oynamak suçundan 6 kişiye toplam 38 bin 550 Türk Lirası, kapalı alanda tütün ürünleri kullanımı sebebiyle 1 işletme ve 3 şahsa 42 bin 858 Türk Lirası, alkollü araç kullanımı nedeniyle 21 sürücüye ise toplam 84 bin 698 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Öte yandan 4 sürücünün de ehliyeti iptal edildi. - HATAY