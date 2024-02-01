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Ankara'da 3 Milyon TL Değerinde Makaron Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin Türk Lirası değerinde makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon 244 bin Türk Lirası değerinde makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ALO 136 ihbar hattına gelen arama değerlendirilmeye alındı. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda depo içerisinde çeşitli markalara ait kutularda bulunan 2 milyon 760 bin adet boş makaron, 620 bin adet dolu makaron ve 7 bin 100 adet badrol cinsi eşya tespit edildi. Yapılan incelemelerde piyasa değeri 3 milyon 244 bin Türk Lirası olduğu belirlenen eşyaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı Operasyon Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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