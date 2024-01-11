Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satma İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı
Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildi. Şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Muş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan bir kuyumcu dükkanında 9 Ocak 2024 günü sahte altın satmak yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı ilgili olarak şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli şahıs tespit edilerek suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 78 bin 745 Türk Lirası ve 5 adet sahte altın renginde zincir kolye ele geçirildi. Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi. - MUŞ