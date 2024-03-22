Ağrı'da 27 Milyon TL Değerinde Kaçak Tıbbi İlaç Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda 27 milyon 115 bin Türk Lirası değerinde kaçak tıbbı ilaç ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde,

piyasa değeri 27 milyon 115 bin Türk Lirası değerinde gümrük kaçağı 7 bin295 adet Botox tıbbi ilaç ve bin 10 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tespit edilen 1 şüpheli şahsın yakalaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - AĞRI