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Tunceli'de Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

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Tunceli'de bir vatandaşı vize vaadiyle dolandırarak 28 bin Türk Lirası ile 5 bin euro'sunu alan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de, bir vatandaşı vize vaadiyle dolandırarak 28 bin Türk Lirası ile 5 bin euro'sunu alan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'de yaşayan R.A. isimli vatandaş, yurtdışına çıkmak için vize başvurusunda bulundu. Başvurusunun olumsuz sonuçlanması üzerine vize başvurularını hızlandırdığını ve onaylattığını iddia eden S.T. isimli şahısla irtibata geçen R.A., kendisini yurtdışına yasal yollarla çıkarması karşılığında 28 bin Türk Lirası ve 5 bin euro gönderdi. 6 ay boyunca herhangi bir gelişme olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan R.A., Tunceli Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başvurunun ardından yaptıkları çalışma neticesinde S.T., M.T. ve E.C. isimli şahısların birlikte hareket ettiklerini ve vize vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Şahıslara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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