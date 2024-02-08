Dolar bugün ne kadar? 8 Şubat Dolar yükseldi mi, 1 Dolar kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Şubat 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın bugün açıkladığı enflasyon tahmininin değişmemesinin etkisinin nasıl olacağı merak edilirken güne yatay seyirle başlayan dolar kaç lira olduğu sorgulanıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Şubat 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 30,6000'tan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 33,1030'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 38,7740'tan satılıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORU NASIL ETKİLEYECEK?

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.