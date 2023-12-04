Düzce Belediyesi Dilencilere Operasyon Düzenledi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Bir kadının üzerinden bin 131 Türk Lirası para çıktı.

Düzce Belediyesi, görev ve sorumluluğu altında ki olan konularda denetimlerini sürdürüyor. Özellikle vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi kazanç elde eden dilenciler Zabıta ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere operasyon düzenledi. Sürekli hareket halindeki ekipler, şehir merkezi ve çevresinde belli noktalarda vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilenen bir kadını yakaladı. Zabıta Karakolu'na götürülen kadının üzerinden bin 131 Türk Lirası para çıkarken Kabahatler Kanunu kapsamında şahısa cezai yaptırım uygulandı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşları huzursuz eden durumlara anında müdahale etmek üzere ekiplerin hazır bulunduğu ve denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi. - DÜZCE