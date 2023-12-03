Steam, macOS Mojave ve 32-Bit Desteğini Kaldırdı

Steam platformu, fiyat politikalarındaki değişikliklerin ardından 32-Bit ve macOS Mojave desteğini kaldırdı. Bu karar, oyuncular ve Türk Lirası ile satış yapan kullanıcılar arasında tepkilere neden oldu.

Bildiğiniz üzere Steam platformu son günlerde gündemden düşmüyor. Oyun ve yazılım satış platformu olan Steam fiyat politikalarındaki değişikliklerin ardından destek verdiği sistemlerle ilgili değişikliklerde yaptı. Yine dikkat çekmeyi başaran platform bu kez 32-Bit ve macOS Mojave ile alakalı süreçlerinde güncellemeye gitti. İşte detaylar…

macOS Mojave ve 32-Bit desteği artık yok!

Geçtiğimiz haftalarda fiyat politikasında değişikliğe giden Steam artık Türkiye üzerinde dolar ile satışlara başlamıştı. Türk Lirası ile satış olayını bitiren platform bunu "başka ülkelerdeki kişilerin Türkiye üzerinden düşük kurla oyun satın almasına ve bunun platformun karını düşürmesi" sebeplerine bağlamıştı. Birçok kesimden tepki alan Steam için bazı oyuncular yeni alternatiflere yönelmenin vakti geldi yorumlarını yaptı.

Bunun yanında birçok kesimde Steam için "ufak bir kar oranı için bir ülkenin tüm oyuncularını üzmek saçma" gibi yorumlar yaptı. Steam'in Türk Lirası ile satış sistemini kaldırması hakkındaki fikirlerinizi de haberi bitirdikten sonra yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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Son gelen haberlerse bir darbe daha vuruyor. Steam çıkışı 2017 yılında olan ve henüz 6 yaşında olan macOS High Sierra, çıkışı 2018 yılında olan 5 yaşındaki macOS Mojave ve 32-Bit desteğini kaldırıyor. Firma bu konuda büyük bir kesimin kalbini kırıyor zira her ne kadar 5 ve 6 yıllık işletim sistemleri eski gibi lanse edilse de hala bu sistemler ile oyun oynamak isteyen bir kesim var.

Steam'in bu politikası da ciddi anlamda sorunlara yol açabilir. Bunun yanında Türk Lirası ile satış sistemini kaldırmasının ardından yaşadığı ağır eleştiri sürecini tekrar yaşayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.