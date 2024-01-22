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Osmaniye'de gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirildi

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı 2 bin elektronik sigara ve 340 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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