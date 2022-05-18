Porsuk Çayı'nda Farkındalık Dalışı - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Sualtı Dünyası'nda görevli dalgıçlar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Porsuk Çayı'na dalış yaptı. Dalgıçlar, 20 dakikalık dalışta Porsuk'tan çuvallarla çöp çıkardı.

Porsuk Çayı'nda oluşan kirlilik, yapılan farkındalık etkinliğinde bir kez daha ortaya çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Sualtı Dünyası akvaryumunda görevli dalgıçlar, sularda oluşan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Köprübaşı'nda dalış yaptı.

Köprübaşı iskelesinden başlayan dalış, 20 dakika sürdü. 10 metre çapında 2,5 metre dip derinliğinde yapılan çalışmada çıkarılan 3 çuval çöp, ekipleri de şaşırttı.

İçecek kutuları, mont, çocuk ayakkabısı, cam şişe, ambalaj ve maskelerden oluşan çöpler, çevre kirliliği konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin, "Porsuk Çayı zaten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor ama dikkatsizlik sebebiyle kirlilik de bir yandan devam ediyor. Dalış ekibimiz 20 dakikalık bir dalış yaptı. Gerçekten ciddi bir kirlilik çıktı. Porsuk Çayı'na atılan plastik atıklar yüzyıllar boyunca su altında kalıyor. Daha dikkatli olalım Porsuk Çayımızı, yaşam kaynağımızı koruyalım" dedi.