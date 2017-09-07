Yeni Partisini Fetö ile Suçlayanlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü - Ümit Özdağ

Yeni Partisini Fetö ile Suçlayanlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü - Ümit Özdağ

Yeni partisini Fetö ile suçlayanlara açtı ağzını yumdu gözünü - Ümit Özdağ.

Yeni partisini Fetö ile suçlayanlara açtı ağzını yumdu gözünü - Ümit Özdağ