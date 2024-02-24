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Ümit Özdağ, Alanya'da seçim ofisi ve ilçe başkanlığını açtı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulunarak partisinin seçim ofisi ve ilçe başkanlığını hizmete açtı. Özdağ, belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde gençler için spor sahaları kuracaklarını ve atanamayan genç öğretmenleri bu kulüplere atayacaklarını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu, partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığını hizmete açtı.

Özdağ, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner ve ilçe başkanı Mustafa Bolat ile partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Ofisi gezen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde Alanya'nın her mahallesinde gençler için futbol, basketbol ve voleybol sahaları kuracaklarını söyledi.

Sahaları belediyenin organize ettiği kulüplere dönüştürerek, atanamayan genç öğretmenleri bu kulüplere atayacaklarını aktaran Özdağ, "Gençlikle uyuşturucu arasına spor duvarını öreceğiz." dedi.

Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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