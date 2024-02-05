Üye Girişi
Haberler

Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Ulus'ta Birinci Meclis'in önünde yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Bartu Soral olduğunu duyurdu. Peki, Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Ulus'ta yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Bartu Soral olduğunu duyurdu. Özdağ, Soral'ın deneyimli bir ekonomist olduğunu ve Ankara'nın daha iyi yönetilmesi için projeleri olduğunu belirtti. Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli?

BARTU SORAL KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary's Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Bartu Soral, ulusal ve uluslararası bir çok yayının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında bir çok konferans ve panelde görev aldı.

İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye'nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı. UNDP'yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla görev aldı. 2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmaktaydı.

Zafer Partisi'nin 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Zafer Partisi Gündem Eğitim Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli? Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title